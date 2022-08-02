Центробанк: россиянам стало сложнее находить новую работу

03 августа 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Работодатели в России стали на 15,2% менее заинтересованы в новых сотрудниках Фото: Анна Майорова © URA.RU В России на 15,2% снизилась потребность работодателей в новых сотрудниках. Об этом говорится в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике». По данным Банка России, в июне 2022 года потребность работодателей в новых сотрудниках снизилась на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передают «Известия». Отмечается, что в абсолютных цифрах показатель снизился с 2,1 млн до 1,8 млн человек. «Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы — в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд», — объяснили в Центробанке. Там также добавили, что снижение показателя может продолжаться еще несколько месяцев. Ранее сообщалось, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.

В России на 15,2% снизилась потребность работодателей в новых сотрудниках. Об этом говорится в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике». По данным Банка России, в июне 2022 года потребность работодателей в новых сотрудниках снизилась на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передают «Известия». Отмечается, что в абсолютных цифрах показатель снизился с 2,1 млн до 1,8 млн человек. «Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы — в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд», — объяснили в Центробанке. Там также добавили, что снижение показателя может продолжаться еще несколько месяцев. Ранее сообщалось, что на российском рынке труда начало сокращаться число вакансий. В Минтруде РФ предложили работодателям нанимать беженцев с Донбасса, что позволит компаниями получить субсидии из Фонда социального страхования.