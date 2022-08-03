В МИД КНР пригрозили силам, поддерживающим независимость Тайваня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В МИД КНР заявили, что Пекин не оставит поддерживающим Тайвань «пространства для действий» Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. Об заявил глава МИД КНР Ван И в ответ на прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, а также для вмешательства внешних сил», — говорится в заявлении, приводит официальный сайт МИД КНР. По словам китайского дипломата, независимо от того, в какой форме Вашингтон потворствуют «независимости Тайваня», эти усилия окажутся напрасными.

Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил Вашингтон о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. В Китае уже решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. Об заявил глава МИД КНР Ван И в ответ на прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. «Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, а также для вмешательства внешних сил», — говорится в заявлении, приводит официальный сайт МИД КНР. По словам китайского дипломата, независимо от того, в какой форме Вашингтон потворствуют «независимости Тайваня», эти усилия окажутся напрасными. Китай решил провести военную операцию у Тайваня, причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин предупредил Вашингтон о том, что визит Пелоси на Тайвань приведет к катастрофе. По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. В Китае уже решили приостановить экспорт природного песка на Тайвань с 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...