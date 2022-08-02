02 августа 2022

ТАСС: МИД Китая допустил войну с Тайванем ради воссоединения

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Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, флаг, китай
Китай может задействовать военные силы для воссоединения с Тайванем, заявил Фу Цун Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта», — заявил Фу Цун в интервью ТАСС. Он уточнил, что военное разрешение конфликта возможно из-за необходимости сдерживания потенциальных тайваньских сепаратистов.

Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.

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Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. «Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта», — заявил Фу Цун в интервью ТАСС. Он уточнил, что военное разрешение конфликта возможно из-за необходимости сдерживания потенциальных тайваньских сепаратистов. Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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