ТАСС: МИД Китая допустил войну с Тайванем ради воссоединения

03 августа 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Китай не отрицает возможность военного варианта развития событий с Тайванем ради восстановления страны. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. «Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта», — заявил Фу Цун в интервью ТАСС. Он уточнил, что военное разрешение конфликта возможно из-за необходимости сдерживания потенциальных тайваньских сепаратистов. Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня. В армии усилится боевая готовность, пролив между Тайванем и КНР будут патрулировать боевые корабли. Причиной этого стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пэлоси. Ранее сообщалось, что Китай решил провести военную операцию у Тайваня. МИД Китая вызвало посла США Николаса Бернса и выразило ему протест из-за визита Пелоси. Замглавы МИД КНР Се Фэн призвал США к ответу за визит Пелоси на Тайвань.