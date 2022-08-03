Пермский завод отправил технику в Курганскую область. Фото

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На «День Уральского поля-2022» пермский завод отправил пресс-подборщик и резчик рулонов Фото:

В Курганскую область отправили сельскохозяйственную технику из Пермского края. Краснокамский ремонтно-механический завод представит на выставке-форуме «День Уральского поля-2022 пресс-подборщик и резчик рулонов для сена. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

«Краснокамский ремонтно-механический завод отправляет технику на „День Уральского поля-2022“ в Курганскую область. Будем надеяться, что техника, как обычно, уйдет с витрин прямо в поля», — сообщается в газете «Наш город — Краснокамск» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, как на отправку готовят пресс-подборщик, резчик и скоростной упаковщик рулонов.

Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» пройдет 4 августа в Кетовском районе около села Введенское. Мероприятие будет организовано на полях одного из ведущих хозяйств региона — КФХ Анатолия Невзорова. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за ситуации с COVID-19.

Пермский завод представит свою технику на выставке-форуме «День Уральского поля-2022»
Фото:
Мероприятие пройдет 4 августа в Кетовском районе Курганской области
Фото:
В Курганскую область отправили пресс-подборщик, резчик и скоростной упаковщик рулонов
Фото:
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В Курганскую область отправили сельскохозяйственную технику из Пермского края. Краснокамский ремонтно-механический завод представит на выставке-форуме «День Уральского поля-2022 пресс-подборщик и резчик рулонов для сена. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте». «Краснокамский ремонтно-механический завод отправляет технику на „День Уральского поля-2022“ в Курганскую область. Будем надеяться, что техника, как обычно, уйдет с витрин прямо в поля», — сообщается в газете «Наш город — Краснокамск» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фото видно, как на отправку готовят пресс-подборщик, резчик и скоростной упаковщик рулонов. Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» пройдет 4 августа в Кетовском районе около села Введенское. Мероприятие будет организовано на полях одного из ведущих хозяйств региона — КФХ Анатолия Невзорова. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за ситуации с COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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