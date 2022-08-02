В Челябинске набирают контрактников для отправки на Украину. Видео

03 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Контрактников зачислят в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинске объявили дополнительный набор на военную службу по контракту в именных подразделениях региона «Южноуралец» и «Южный Урал», которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Областной комиссариат подготовил видео, в котором сообщается, как попасть в ряды добровольцев для подписания контракта. «Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в возрасте от 20 до 50 лет в именные подразделения Челябинской области „Южноуралец“ и „Южный Урал“. Желающие поступить на службу могут обратиться в пункт отбора или в военкомат по месту жительства или регистрации», — говорится в сообщении областного военкомата. Там отмечают, что военнослужащим будет предоставлено достойное денежное содержание на весь период службы, включая обучение. Также контрактники смогут получить социальные гарантии, качественное обмундирование и экипировку. Несколько подразделений добровольцев, которые подписали контракт, уже отправились из региона для участия в спецоперации на Украине. Перед отправкой в зону боевых действий они проходят обучение в Нижегородской области. Спецоперация на Украине длится шестой месяц. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. Российские военные спасают народ Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой.

В Челябинске объявили дополнительный набор на военную службу по контракту в именных подразделениях региона «Южноуралец» и «Южный Урал», которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Областной комиссариат подготовил видео, в котором сообщается, как попасть в ряды добровольцев для подписания контракта. «Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в возрасте от 20 до 50 лет в именные подразделения Челябинской области „Южноуралец“ и „Южный Урал“. Желающие поступить на службу могут обратиться в пункт отбора или в военкомат по месту жительства или регистрации», — говорится в сообщении областного военкомата. Там отмечают, что военнослужащим будет предоставлено достойное денежное содержание на весь период службы, включая обучение. Также контрактники смогут получить социальные гарантии, качественное обмундирование и экипировку. Несколько подразделений добровольцев, которые подписали контракт, уже отправились из региона для участия в спецоперации на Украине. Перед отправкой в зону боевых действий они проходят обучение в Нижегородской области. Спецоперация на Украине длится шестой месяц. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. Российские военные спасают народ Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой.