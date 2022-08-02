02 августа 2022

В Челябинске набирают контрактников для отправки на Украину. Видео

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники
Контрактников зачислят в батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске объявили дополнительный набор на военную службу по контракту в именных подразделениях региона «Южноуралец» и «Южный Урал», которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Областной комиссариат подготовил видео, в котором сообщается, как попасть в ряды добровольцев для подписания контракта.

«Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в возрасте от 20 до 50 лет в именные подразделения Челябинской области „Южноуралец“ и „Южный Урал“. Желающие поступить на службу могут обратиться в пункт отбора или в военкомат по месту жительства или регистрации», — говорится в сообщении областного военкомата.

Там отмечают, что военнослужащим будет предоставлено достойное денежное содержание на весь период службы, включая обучение. Также контрактники смогут получить социальные гарантии, качественное обмундирование и экипировку.

Несколько подразделений добровольцев, которые подписали контракт, уже отправились из региона для участия в спецоперации на Украине. Перед отправкой в зону боевых действий они проходят обучение в Нижегородской области.

Спецоперация на Украине длится шестой месяц. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. Российские военные спасают народ Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой.

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В Челябинске объявили дополнительный набор на военную службу по контракту в именных подразделениях региона «Южноуралец» и «Южный Урал», которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Областной комиссариат подготовил видео, в котором сообщается, как попасть в ряды добровольцев для подписания контракта. «Пункт отбора на военную службу Челябинска проводит набор мужчин в возрасте от 20 до 50 лет в именные подразделения Челябинской области „Южноуралец“ и „Южный Урал“. Желающие поступить на службу могут обратиться в пункт отбора или в военкомат по месту жительства или регистрации», — говорится в сообщении областного военкомата. Там отмечают, что военнослужащим будет предоставлено достойное денежное содержание на весь период службы, включая обучение. Также контрактники смогут получить социальные гарантии, качественное обмундирование и экипировку. Несколько подразделений добровольцев, которые подписали контракт, уже отправились из региона для участия в спецоперации на Украине. Перед отправкой в зону боевых действий они проходят обучение в Нижегородской области. Спецоперация на Украине длится шестой месяц. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины. Российские военные спасают народ Донбасса от многолетнего геноцида. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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