КFC ведет переговоры о продаже бизнеса в России

Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, хочет продать свой бизнес в России. Такое заявление сделала пресс-служба компании.
«YUM сообщила о продолжающемся процессе ухода с российского рынка. В прошлом месяце она завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору. Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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Компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, хочет продать свой бизнес в России. Такое заявление сделала пресс-служба компании. «YUM сообщила о продолжающемся процессе ухода с российского рынка. В прошлом месяце она завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору. Компания также находится на продвинутой стадии передачи права собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и основные права на франшизу, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Однако российские власти нашли выход: теперь в России разрабатывают и внедряют план импортозамещения. А также было принято решение о введении параллельного импорта товаров из компаний, которые ушли из РФ.