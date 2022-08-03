Военные РФ организовали переправу в Херсоне после ударов ВСУ

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Жители Херсона вновь могут перевозить продовольствие через Днепр Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные организовали паромную переправу межу берегами Днепра на время ремонта Антоновского моста, частично поврежденного при обстреле ВСУ. Об этом рассказал находящийся в Херсоне корреспондент URA.RU.

«Пока идет ремонт поврежденного Антоновского моста, население и грузы идут в обход по паромной переправе. Паром загружен частными машинами, и очень многие везут фрукты, овощи, дыни, арбузы. Переправа функционирует с 7 утра до 9 вечера. Если в 9 вечера остался „хвостик“, военные пускали людей на паром», — сообщил журналист URA.RU.

По его словам, очереди на переправу значительно уменьшились за последнюю неделю. «Если еще 10 дней назад на паром стояла очередь 2-3 часа, сейчас очередь реально дождаться за 40 минут», — отметил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост через реку Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сооружение не получило видимых повреждений, его опоры и фонарные столбы остались целы. Однако из-за вынужденного ремонта людям приходилось ездить на другой берег через Новую Каховку, которая находится в 60 км от Херсонской области.

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Российские военные организовали паромную переправу межу берегами Днепра на время ремонта Антоновского моста, частично поврежденного при обстреле ВСУ. Об этом рассказал находящийся в Херсоне корреспондент URA.RU. «Пока идет ремонт поврежденного Антоновского моста, население и грузы идут в обход по паромной переправе. Паром загружен частными машинами, и очень многие везут фрукты, овощи, дыни, арбузы. Переправа функционирует с 7 утра до 9 вечера. Если в 9 вечера остался „хвостик“, военные пускали людей на паром», — сообщил журналист URA.RU. По его словам, очереди на переправу значительно уменьшились за последнюю неделю. «Если еще 10 дней назад на паром стояла очередь 2-3 часа, сейчас очередь реально дождаться за 40 минут», — отметил он. Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Антоновский мост через реку Днепр с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Сооружение не получило видимых повреждений, его опоры и фонарные столбы остались целы. Однако из-за вынужденного ремонта людям приходилось ездить на другой берег через Новую Каховку, которая находится в 60 км от Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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