В тюменской «матрешки» взяли ипотек на 10 миллиардов за месяц

Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оформили почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей. Информация появилась на официальном сайте регионального ЦБ РФ.
«Жители ХМАО взяли кредитов на сумму 4,4 млрд рублей, тюменцы — на 3,4 млрд рублей, ямальцы —на 2,1 млрд рублей. Наибольший прирост объема выдачи отмечен в ХМАО—Югре — в 2,3 раза, в ЯНАО — 1,9, в Тюменской области — в 1,5 раза», — уточнили в пресс-службе регулятора.
Так югорчане стали брать в 2,3 раза больше ипотек, по сравнению с предыдущим периодом. Ямальцы- в 1,9 раз, жители Тюменской области в полтора раза.
Ранее все три региона тюменской «матрешки» попали в топ рейтинга регионов по развитию ипотеки. Количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37,3. В ХМАО и ЯНАО — 35,3 и 34,3 соответственно.
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