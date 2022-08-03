Холдингу Чиркунова предложили продать ТЦ «Универсам» в Перми

По данным СМИ, продавать «Универсам» не планировалось, но холдингу Чиркунова было сделано интересное ценовое предложение Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Холдинг экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова (ГК «ЭКС») рассматривает вопрос о продаже одного из своих старейших активов, передают СМИ. Здание трехэтажного магазина «Универсам», согласно публичной кадастровой карте, было построено в 1982 году.

«Директор ООО „Управление недвижимости ‚ЭКС‘“ Елена Жданова подтвердила, что холдингу поступило предложение продать ТЦ „Универсам“ в Перми», — информация опубликована на сайте «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, покупателем может стать федеральный оператор, не владеющий недвижимостью в краевой столице. Окончательное решение о продаже еще не принято, говорится в сообщении.

В Прикамье в последние 5 лет холдинг «ЭКС» вел масштабную распродажу недвижимости. О том, что местные предприниматели могут выкупить активы компании бывшего губернатора региона, URA.RU сообщало в прошлом году. А в середине июня текущего года стало известно, что российская розничная сеть «Лента» договорилась о покупке группы компаний «Семья», которая также принадлежит Олегу Чиркунову. По словам экс-губернатора Пермского края, он решил продать торговую сеть, чтобы «спать спокойно».