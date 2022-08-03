США одобрили присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

04 августа 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Сенат Конгресса США утвердил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Сенат Конгресса США 3 августа высказался за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. В прямом эфире передали, что Америка вошла в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле. В настоящее время голосование еще не завершилось. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе, хотя он уже дал согласие на их вступление. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.

Сенат Конгресса США 3 августа высказался за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. В прямом эфире передали, что Америка вошла в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле. В настоящее время голосование еще не завершилось. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе, хотя он уже дал согласие на их вступление. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.