03 августа 2022

США одобрили присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Сенат Конгресса США утвердил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Сенат Конгресса США 3 августа высказался за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

В прямом эфире передали, что Америка вошла в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле. В настоящее время голосование еще не завершилось.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе, хотя он уже дал согласие на их вступление. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.

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Сенат Конгресса США 3 августа высказался за вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. В прямом эфире передали, что Америка вошла в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле. В настоящее время голосование еще не завершилось. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе, хотя он уже дал согласие на их вступление. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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