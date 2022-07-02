Байден официально подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО

02 июля 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Байден направил письма о приеме Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом. Аналогичный документ касается вступления в альянс Финляндии. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом. Аналогичный документ касается вступления в альянс Финляндии. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу.