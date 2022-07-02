02 июля 2022

Байден официально подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден направил письма о приеме Финляндии и Швеции в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом. Аналогичный документ касается вступления в альянс Финляндии.

1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу.

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Президент США Джо Байден отправил в комитеты конгресса письмо о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Я предоставляю отчет о приеме Королевства Швеции в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сопроводительном письме, направленном Байденом. Аналогичный документ касается вступления в альянс Финляндии. 1 июля процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО также запустило правительство ФРГ. Ранее, 21 июня, страны-участницы НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Это произошло после того, как государства совместно подали заявки на членство в военно-политическом блоке. По итогам саммита в Мадриде решение в том числе поддержала Турция, которая ранее долгое время блокировала начало переговоров по этому процессу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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