Важный для ЯНАО проект закроют для иностранцев

Зарубежные суда должны будут запросить разрешение за 90 дней Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство обороны России предложило пускать иностранные корабли на Северный морской путь только с разрешением. Оно должно быть запрошено по дипломатическим каналам минимум за 90 дней до захода в воды, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Согласно документу Минобороны действующий закон [речь идет о законе „О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации“] предлагается дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить во внутренние морские воды Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам хотя бы за 90 дней до предполагаемого захода», — уточняет РБК.

В частности, планируется, что во внутренних водах СМП сможет находиться только одно иностранное судно. Подводные лодки же должны будут следовать по поверхности и под своим флагом.

Ранее URA.RU рассказывало, что Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий централизацию полномочий по управлению Северным морским путем. На «Росатом» возлагается обязанность организовать мониторинг движения судов в акватории СМП.