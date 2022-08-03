В Пермском крае произошел скачок заболеваемости COVID

Случаи заболевания за прошедшие сутки были выявлены в 22 территориях края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за прошедшие сутки 3 августа зарегистрировали 195 новых случаев заражения коронавирусом. За день до этого было зарегистрировано 156 случаев, сообщается на сайте правительства региона.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 195 новых случаев COVID-19», — говорится на сайте кабмина. Общее число инфицированных в крае — 374 378 человек.

Сутками ранее было зарегистрировано 156 случаев заболевания, а за день до этого — 150. Случаи заболевания зафиксированы в 22 территориях региона. Всего с начала пандемии в крае от коронавируса в крае умерло 8852 человека. В июле заболеваемость инфекцией в Пермском крае впервые за долгое время превысила 100 человек.

Ранее Росздравнадзор поручил регионам возобновить работу оперштабов по борьбе с COVID. Главный внештатный терапевт пермского минздрава Наталья Корягина предрекла возвращение эпидемии в крае уже в августе.