В Пермском крае произошел скачок заболеваемости COVID

В Пермском крае за прошедшие сутки 3 августа зарегистрировали 195 новых случаев заражения коронавирусом. За день до этого было зарегистрировано 156 случаев, сообщается на сайте правительства региона.
«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 195 новых случаев COVID-19», — говорится на сайте кабмина. Общее число инфицированных в крае — 374 378 человек.
Сутками ранее было зарегистрировано 156 случаев заболевания, а за день до этого — 150. Случаи заболевания зафиксированы в 22 территориях региона. Всего с начала пандемии в крае от коронавируса в крае умерло 8852 человека. В июле заболеваемость инфекцией в Пермском крае впервые за долгое время превысила 100 человек.
Ранее Росздравнадзор поручил регионам возобновить работу оперштабов по борьбе с COVID. Главный внештатный терапевт пермского минздрава Наталья Корягина предрекла возвращение эпидемии в крае уже в августе.
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