Врач предупредила пермяков о возвращении эпидемии

ВОЗ продолжает фиксировать рост заболеваемости COVID-19 в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

О скором возвращении COVID пермяков предупреждает главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. По словам врача, коронавирус вернется уже через месяц.

«С 1 июня в Пермском крае отменили все коронавирусные ограничения. Пермяки только-только начали отвыкать от ношения масок и вот опять. К сожалению, скоро снова придется привыкать к антисептикам и маскам. В Пермский край вирус придет через две недели-месяц», — написала Корягина на личной страничке в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов).

В Москве и Санкт-Петербурге вновь вводятся коронавирусные ограничения, растет количество заболевших. А это значит, что вирус скоро доберется и до Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вернуть масочный режим. Страны мира должны вернуть меры по профилактике коронавируса, в частности, ношение масок и проветривание помещений.