Пермские медики получили в Москве новые установки по COVID

В Росздравнадзоре поручили также активизировать вакцинацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на совещании по поводу распространения коронавирусной инфекции поручила возобновить работу региональных оперштабов по борьбе с COVID-19. Сотрудникам территориальных органов службы поручено активизировать вакцинацию, сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Cубъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», — говорится на сайте. Также региональным властям совместно с территориальными органами Росздравнадзора следует проверить наличие нужных лекарств и средств индивидуальной защиты.

В последние несколько недель в Пермском крае наблюдается медленный рост заболеваемости COVID. За 18 июля в регионе зафиксировано уже 75 случаев заражения. В региональном правительстве URA.RU заявили, что оперштаб продолжать свою деятельность крае в прежнем составе. Интенсивность его работы зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости.

Ранее в Пермском крае была отменена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. До этого были временно отменены все ранее действующие в регионе ковидные ограничения. Решение было принято после улучшения эпидемиологической ситуации. Однако, главный внештатный терапевт краевого минздрава Наталья Корягина считает, что COVID может вернуться в Прикамье уже в августе или раньше. По ее мнению, к концу лета пермякам снова придется привыкать к маскам и антисептикам.

URA.RU также рассказывало о первых зафиксированных в России случаях заражения нового подвида омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Этот вариант инфекции впервые обнаружили в Индии. «Кентавр» заразнее, чем оригинальный омикрон-штамм и более эффективно уходит от иммунного ответа.

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