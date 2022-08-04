ВСУ обстреляли тюрьму в Донецке, есть погибший

ВСУ нанесли удар по тюрьме в Донецке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли тюрьму в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключенных. Анкетные данные уточняются», — сообщил Кулемзин.

Сегодня ВСУ также нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. Пострадал драматический театр и отель «Донбасс Палас». Два человека погибли, не менее пяти получили ранения.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.