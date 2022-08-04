ВСУ обстреляли тюрьму в Донецке, есть погибший

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, танк, выстрел
ВСУ нанесли удар по тюрьме в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли тюрьму в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключенных. Анкетные данные уточняются», — сообщил Кулемзин.

Сегодня ВСУ также нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. Пострадал драматический театр и отель «Донбасс Палас». Два человека погибли, не менее пяти получили ранения.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли тюрьму в Донецке. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по ул. Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены 2 заключенных. Анкетные данные уточняются», — сообщил Кулемзин. Сегодня ВСУ также нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. Пострадал драматический театр и отель «Донбасс Палас». Два человека погибли, не менее пяти получили ранения. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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