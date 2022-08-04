В Курганской области отремонтируют дорогу до Челябинской

04 августа 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

На ремонт участков дорог в регионе планируют потратить более миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области планируют потратить более 700 млн рублей на ремонт участка дороги, ведущей к челябинской границе. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном районе Курганской области. Начальная цена: 706 877 665,88 руб.», — указано на сайте. Ремонта участка планируют провести с 1 мая 2024 года по 1 октября 2024 года. Также власти региона готовы потратить 277 млн рублей на ремонт дороги Курган — Куртамыш — Целинное (км: 0 — 12,874). 216 млн рублей хотят потратить на ремонт участка дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» — Кособродск — Твердыш (км: 0 — 11,985) и 119,8 млн на обновление дороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (км: 0 — 5,079). Работы на этих участках планируют провести с 1 мая 2024 года по 1 сентября 2024 года. Ранее в Курганской области отремонтировали участок трассы, которая ведет в Екатеринбург. Местные жители жаловались, что почти сразу после ремонта появились ямы, а часть асфальта вспухла.

Власти Курганской области планируют потратить более 700 млн рублей на ремонт участка дороги, ведущей к челябинской границе. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном районе Курганской области. Начальная цена: 706 877 665,88 руб.», — указано на сайте. Ремонта участка планируют провести с 1 мая 2024 года по 1 октября 2024 года. Также власти региона готовы потратить 277 млн рублей на ремонт дороги Курган — Куртамыш — Целинное (км: 0 — 12,874). 216 млн рублей хотят потратить на ремонт участка дороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган» — Кособродск — Твердыш (км: 0 — 11,985) и 119,8 млн на обновление дороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана (км: 0 — 5,079). Работы на этих участках планируют провести с 1 мая 2024 года по 1 сентября 2024 года. Ранее в Курганской области отремонтировали участок трассы, которая ведет в Екатеринбург. Местные жители жаловались, что почти сразу после ремонта появились ямы, а часть асфальта вспухла.