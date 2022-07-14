На курганской трассе в Екатеринбург после ремонта появились ямы. Видео

14 июля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

По словам горожанки, ямы можно увидеть на обновленном километровом участке трассы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле Кургана на недавно отремонтированном участке трассы «Иртыш», который ведет в Екатеринбург, появились ямы, а часть асфальта вспухла. При этом на участок еще не успели нанести дорожную разметку. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Под Курганом в сторону Екатеринбурга недавно отремонтировали часть трассы. Еще даже не нанесли разметку, но трасса уже вся в ямах. Особенно возле остановки Новый Просвет. Часть асфальта вспухла прямо посередине дороги», — рассказала URA.RU жительница Кургана. По ее мнению, наезд на такие ямы может привести к ДТП. Она добавила, что провалы на трассе и справа на обочине можно заметить на протяжении километра. URA.RU направило запрос по теме в ФКУ «Упрдор Южный Урал», отвечающее за содержание трассы. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее жители Курганской области жаловались на состояние других участков трассы «Иртыш», которые ведут в Тюмень. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые смогли сделать только десятую часть от запланированных работ на трассе. В 2022 ремонт на этих участках продолжили сотрудники ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». В конце мая местные жители жаловались, что не могут найти рабочих новых подрядчиков на участках трассы, которые ведут в Тюмень.

Возле Кургана на недавно отремонтированном участке трассы «Иртыш», который ведет в Екатеринбург, появились ямы, а часть асфальта вспухла. При этом на участок еще не успели нанести дорожную разметку. Об этом URA.RU сообщила жительница города. «Под Курганом в сторону Екатеринбурга недавно отремонтировали часть трассы. Еще даже не нанесли разметку, но трасса уже вся в ямах. Особенно возле остановки Новый Просвет. Часть асфальта вспухла прямо посередине дороги», — рассказала URA.RU жительница Кургана. По ее мнению, наезд на такие ямы может привести к ДТП. Она добавила, что провалы на трассе и справа на обочине можно заметить на протяжении километра. URA.RU направило запрос по теме в ФКУ «Упрдор Южный Урал», отвечающее за содержание трассы. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее жители Курганской области жаловались на состояние других участков трассы «Иртыш», которые ведут в Тюмень. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые смогли сделать только десятую часть от запланированных работ на трассе. В 2022 ремонт на этих участках продолжили сотрудники ивановской компании «Союз Автодор» и челябинской организации «Форвард». В конце мая местные жители жаловались, что не могут найти рабочих новых подрядчиков на участках трассы, которые ведут в Тюмень.