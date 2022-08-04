Китайские ракеты попали по территории Японии

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Китай запустил пять баллистических ракет в направлении Японии Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. Об этом сообщило японское агентство Киодо Цусин.

«4 августа японское правительство объявило Китаю решительный протест в связи с тем, что пять баллистических ракет были выпущены китайскими военными. Они попали на исключительную экономическую зону Японии», — приводит агентство слова заместителя министра иностранных дел Такеоши Мори. В свою очередь, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в четверг выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу продолжающихся крупномасштабных военных учений, проводимых Китаем в проливе, разделяющем Тайвань и японский материк.

Ранее КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Также Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией.

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Пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. Об этом сообщило японское агентство Киодо Цусин. «4 августа японское правительство объявило Китаю решительный протест в связи с тем, что пять баллистических ракет были выпущены китайскими военными. Они попали на исключительную экономическую зону Японии», — приводит агентство слова заместителя министра иностранных дел Такеоши Мори. В свою очередь, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в четверг выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу продолжающихся крупномасштабных военных учений, проводимых Китаем в проливе, разделяющем Тайвань и японский материк. Ранее КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Также Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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