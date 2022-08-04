Китайские ракеты попали по территории Японии

Китай запустил пять баллистических ракет в направлении Японии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Пять выпущенных Китаем ракет упали на территории Японии. Об этом сообщило японское агентство Киодо Цусин.

«4 августа японское правительство объявило Китаю решительный протест в связи с тем, что пять баллистических ракет были выпущены китайскими военными. Они попали на исключительную экономическую зону Японии», — приводит агентство слова заместителя министра иностранных дел Такеоши Мори. В свою очередь, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в четверг выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу продолжающихся крупномасштабных военных учений, проводимых Китаем в проливе, разделяющем Тайвань и японский материк.

Ранее КНДР произвела пуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Также Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией.