Суд отказался отпустить Ракову домой

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Суд отказался отпускать Ракову Фото:

Суд отказался отпускать экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову домой. Ранее она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Ранее Ракова признала вину в хищении на миллионы рублей. Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей.

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Суд отказался отпускать экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову домой. Ранее она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». Ранее Ракова признала вину в хищении на миллионы рублей. Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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