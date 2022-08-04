Суд отказался отпустить Ракову домой

Суд отказался отпускать Ракову Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд отказался отпускать экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову домой. Ранее она попросила о домашнем аресте вместо пребывания в следственном изоляторе. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Ранее Ракова признала вину в хищении на миллионы рублей. Ракову объявили в федеральный розыск 1 октября прошлого года. Она стала фигурантом в деле о хищении более 50 млн рублей.