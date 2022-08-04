В ЛНР множество животных страдают из-за нехватки ветеринаров

На освобожденной территории ЛНР множество бездомных животных страдают из-за нехватки ветеринаров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ВрИО начальника государственной службы ЛНР Анна Токарь.
«Многие врачи уехали, здание ветеринарной лечебницы в том же Рубежном разрушено. По законодательству брошенные животные должны отправляться на передержку в специальный приют, но сейчас у нас его нет», — пояснила она. Специалист также уточнила, что данную ситуацию стараются держать на контроле, но лекарств явно не хватает. Местные волонтеры забирают животных к себе на передержку. «Но этого недостаточно», — говорит Токарь.
Ранее URA.RU сообщало, что зверей в зоопарке Мариуполя пытались съесть мародеры. Также более 11 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик подключились к российскому челленджу добрых дел. В ходе него, в том числе оказывается помощь и животным.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида и завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках.
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На освобожденной территории ЛНР множество бездомных животных страдают из-за нехватки ветеринаров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ВрИО начальника государственной службы ЛНР Анна Токарь. «Многие врачи уехали, здание ветеринарной лечебницы в том же Рубежном разрушено. По законодательству брошенные животные должны отправляться на передержку в специальный приют, но сейчас у нас его нет», — пояснила она. Специалист также уточнила, что данную ситуацию стараются держать на контроле, но лекарств явно не хватает. Местные волонтеры забирают животных к себе на передержку. «Но этого недостаточно», — говорит Токарь. Ранее URA.RU сообщало, что зверей в зоопарке Мариуполя пытались съесть мародеры. Также более 11 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик подключились к российскому челленджу добрых дел. В ходе него, в том числе оказывается помощь и животным. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет с 24 февраля. Ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида и завершить боевые действия в Луганской и Донецкой народных республиках.