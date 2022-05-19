В курганской говяжьей колбасе нашли всего 1% говядины

В Кургане говяжью колбасу делали из свинины, курятины и буйволятины (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской говяжьей колбасе выявили всего один процент говядины. По документам, говяжья колбаса была сделана из свинины, курятины и буйволятины. Информация об этом размещена 20 мая на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Управлением Россельхознадзора выявлено нарушение при оформлении документов в мясоперерабатывающем цехе в Кургане. На предприятии были оформлены сертификаты о производстве говяжьей колбас и сосисок (всего 400 кг.). По данным, внесенным в систему „Меркурий“, в составе продукции мяса говядины был лишь 1% — 4,46 кг», — указано в сообщении регионального Россельхознадзора. Для производства мясных полуфабрикатов использовали свинину, мясо цыпленка бройлера, буйволятину и баранину.

Продукцию отправили в социальные учреждения области. «За внесение заведомо ложных сведений при оформлении производственных сертификатов управление Россельхознадзора аннулировало регистрацию уполномоченного лица предприятия, которое оформляло документы», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в консервах Курганского мясокомбината «Стандарт», заявленных как «халяльные» в магазинах Казахстана, нашли ДНК свинины. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на данные национального центра экспертизы комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.