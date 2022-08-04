04 августа 2022

«Гоблин» не поверил, что Медведев поддержал его YouTube-канал

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Творческая встреча Дмитрия Пучкова в Доме Книги. Екатеринбург, пучков дмитрий, goblin, гоблин
«Гоблин» не поверил тому, что его поддержал Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал слова поддержки блогеру Дмитрию Пучкову после блокировки его YouTube-канала. Так известный Пучков отреагировал на слова политика в защиту его аккаунта на видеохостинге.

«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал РИА «Новости» Пучков. Однако позже блогер позвонил сотруднику аппарата Медведева: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отреагировал блогер.

Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно был замечен в нарушениях правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал слова поддержки блогеру Дмитрию Пучкову после блокировки его YouTube-канала. Так известный Пучков отреагировал на слова политика в защиту его аккаунта на видеохостинге. «Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал РИА «Новости» Пучков. Однако позже блогер позвонил сотруднику аппарата Медведева: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отреагировал блогер. Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно был замечен в нарушениях правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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