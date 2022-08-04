«Гоблин» не поверил, что Медведев поддержал его YouTube-канал

05 августа 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

«Гоблин» не поверил тому, что его поддержал Медведев Фото: Анна Майорова © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал слова поддержки блогеру Дмитрию Пучкову после блокировки его YouTube-канала. Так известный Пучков отреагировал на слова политика в защиту его аккаунта на видеохостинге. «Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал РИА «Новости» Пучков. Однако позже блогер позвонил сотруднику аппарата Медведева: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отреагировал блогер. Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно был замечен в нарушениях правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не писал слова поддержки блогеру Дмитрию Пучкову после блокировки его YouTube-канала. Так известный Пучков отреагировал на слова политика в защиту его аккаунта на видеохостинге. «Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — сказал РИА «Новости» Пучков. Однако позже блогер позвонил сотруднику аппарата Медведева: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — отреагировал блогер. Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно был замечен в нарушениях правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него.