Автор «Беспринципных» оценил удаление YouTube-канала «Гоблина»

05 августа 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Александр Цыпкин убежден, что либерализм отменился Фото: Анна Майорова © URA.RU Блокировка Youtube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного в интернете под ником «Гоблин», наглядно показывает то, что происходит сегодня со свободой слова. Своим мнением в беседе с URA.RU поделился российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные» Александр Цыпкин. «Данная блокировка — безусловно крайне негативно отображает то, что происходит сегодня со свободой слова, ведь по сути дела канал Дмитрия Юрьевича заблокировали не за материалы, размещенные на канале, что еще хоть как-то объяснимо, а за его политическую позицию в целом. Дмитрий Пучков осознанно не публиковал на своем канале ничего, кроме интервью про исторические события и обзоров на фильмы. То есть с точки зрения того же закона, блокировка Youtube-канала незаконна, так как контент не нарушал правил сообщества», — констатировал Цыпкин. По его словам, мир находится в разгаре информационной войны. «Война подразумевает законы военного времени и либерализм, который, к сожалению, надо сказать, отменился», — отметил он. Александр Цыпкин выразил надежду, что Пучкову на других своих каналах удастся набрать прежнюю аудиторию. «Ну, а мы будем всячески его поддерживать», — заключил собеседник агентства. Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно нарушал правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него. Как оказалось, слова поддержки написал действительно он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блокировка Youtube-канала российского блогера Дмитрия Пучкова, известного в интернете под ником «Гоблин», наглядно показывает то, что происходит сегодня со свободой слова. Своим мнением в беседе с URA.RU поделился российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные» Александр Цыпкин. «Данная блокировка — безусловно крайне негативно отображает то, что происходит сегодня со свободой слова, ведь по сути дела канал Дмитрия Юрьевича заблокировали не за материалы, размещенные на канале, что еще хоть как-то объяснимо, а за его политическую позицию в целом. Дмитрий Пучков осознанно не публиковал на своем канале ничего, кроме интервью про исторические события и обзоров на фильмы. То есть с точки зрения того же закона, блокировка Youtube-канала незаконна, так как контент не нарушал правил сообщества», — констатировал Цыпкин. По его словам, мир находится в разгаре информационной войны. «Война подразумевает законы военного времени и либерализм, который, к сожалению, надо сказать, отменился», — отметил он. Александр Цыпкин выразил надежду, что Пучкову на других своих каналах удастся набрать прежнюю аудиторию. «Ну, а мы будем всячески его поддерживать», — заключил собеседник агентства. Блокировка канала произошла вечером 4 августа. Американская платформа YouTube объяснила свое решение тем, что автор канала якобы неоднократно нарушал правила видеохостинга. Сам блогер Дмитрий Пучков ожидал, что это рано или поздно случится, поэтому он заранее перенес весь контент на российские платформы. Позже Дмитрий Медведев в соцсетях поддержал Пучкова, написав под его постом «ВКонтакте», что отомстит за него. Как оказалось, слова поддержки написал действительно он.