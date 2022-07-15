Япония не хочет менять планы на «Сахалин-2» из-за решения Путина

16 июля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Японские компании Mitsui и Mitsubishi должны сохранить свои доли в проекте «Сахалин—2», несмотря на решение президента России Владимира Путина о передаче всех прав, обязанностей и имущества «Сахалин энерджи инвестмент компани» правительству РФ. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой. «Японские компании уже имеют долю [в „Сахалине-2“], поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», — передает слова Коити Хагиуды газета Nikkei. В материале отмечается, что японский кабмин просит Mitsui и Mitsubishi сохранить свои доли, несмотря на смену оператора проекта на российское правительство. Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому все имущество «Сахалин энерджи инвестмент компани» переходит кабмину РФ. В Японии попросили российские власти объяснить это решение, отметив, что «Сахалин-2» является очень важным проектом для ее энергетики. Японцы раскритиковали премьера Фумио Кисиду из-за этого решения Путина. В Кремле заявили, что причина такого решения кроется в недружественной позиции Японии, передает телеканал 360. «Сахалин-1» является одним из крупнейших нефтегазовых проектов РФ с прямыми иностранными инвестициями. Оператор проекта — Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil, также участвуют «Роснефть», Sodeco (Япония) и ONGC Videsh (Индия). Оператором «Сахалин-2» является компания «Сахалин энерджи», также акции были у компаний Shell (Британия), Mitsui и Mitsubishi (Япония). Большая часть газа, производимого по проекту, поставляется в Японию. ExxonMobil и Shell вышли из проектов из-за спецоперации РФ на Украине. Япония, Британия, США и страны Евросоюза также ввели антироссийские санкции.