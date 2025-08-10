Назван предположительный итог встречи Путина и Трампа на Аляске

Экономист Суслов: Путин и Трамп составят план прекращения огня на Украине
После составления плана последует финальная встреча по урегулированию конфликта, заявил Суслов
Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть представлен план по условиям прекращения огня в Украине. Данное предположение сделал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Мы должны ожидать не решение о приостановке огня прямо сейчас, а принятие российско-американского плана по условиям прекращениям огня», — заявил Суслов. Его слова приводит РИА Новости. Также он предположил, что после принятия плана уже последует выход на финальные переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее администрация США рассматривала возможность о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на переговоры лидеров США и РФ на Аляске. Но дискуссии на данную тему не завершены. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

