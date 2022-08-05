Куйвашев поручил найти российские аналоги 70 товарам

Постановление Евгением Куйвашевым было подписано накануне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил список товаров, которым необходимо импортозамещение в условиях санкций. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации.

«Установить перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций», — распорядился Куйвашев.

В списке — 72 пункта. Это, например, комплектующие для автомобилей, подъемно-транспортное оборудование, промышленные холодильники и вентиляторы, компьютеры, машины для сельского и лесного хозяйства, вагоны, лифты, мебель, лекарства, изделия из кожи, клеи, мясо, овощи, фрукты, молоко, рыба, раки, моллюски, куры. Напротив каждого из наименований указано ответственное министерство.

Как писало URA.RU, связи с приездом в Екатеринбург главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова импортозамещение — главная тема дня в регионе. Посетив несколько предприятий, чиновник дал понять: Свердловская область выдержала первые последствия антироссийских санкций и имеет все возможности извлечь выгоду из новых экономических условий.