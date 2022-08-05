Глава Минэка озвучил губернаторам УрФО новую вводную по санкциям

05 августа 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Максим Решетников провел совещание с губернаторами в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Регионам УрФО пора переключиться с исполнения краткосрочных мер по борьбе с санкциями на исполнение долгосрочных. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Екатеринбурге с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернаторами, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас наш основной фокус смещается с реализации первоочередных мер [поддержки экономики] на долгосрочную повестку и системные вопросы. Очень важно принять меры, чтобы начатые инвестиционные проекты были завершены, и в то же время повлиять на запуск новых инвестиционных проектов. В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагалось», — обратился Решетников к губернаторам. По словам министра, в июне, по оценке Минэкономразвития, ключевыми для экономики стали две отрасли — сельское хозяйство и добывающая промышленность. Оба сектора представлены и реализуются в уральских регионах. Решетников особо подчеркнул, что на УрФО приходится пятая часть всех инвестиций в стране. Решетников прибыл в Екатеринбург вечером 4 августа. Планируется, что министр, помимо совещания в полпредстве, осмотрит несколько свердловских предприятий, включая УОМЗ и УЗГА. В день прилета Решетников провел встречу с губернатором Куйвашевым и высоко оценил его работу — регион, по словам главы Минэкономразвития, участвует в решении стратегических задач федерального масштаба.

Регионам УрФО пора переключиться с исполнения краткосрочных мер по борьбе с санкциями на исполнение долгосрочных. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в Екатеринбурге с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернаторами, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас наш основной фокус смещается с реализации первоочередных мер [поддержки экономики] на долгосрочную повестку и системные вопросы. Очень важно принять меры, чтобы начатые инвестиционные проекты были завершены, и в то же время повлиять на запуск новых инвестиционных проектов. В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагалось», — обратился Решетников к губернаторам. По словам министра, в июне, по оценке Минэкономразвития, ключевыми для экономики стали две отрасли — сельское хозяйство и добывающая промышленность. Оба сектора представлены и реализуются в уральских регионах. Решетников особо подчеркнул, что на УрФО приходится пятая часть всех инвестиций в стране. Решетников прибыл в Екатеринбург вечером 4 августа. Планируется, что министр, помимо совещания в полпредстве, осмотрит несколько свердловских предприятий, включая УОМЗ и УЗГА. В день прилета Решетников провел встречу с губернатором Куйвашевым и высоко оценил его работу — регион, по словам главы Минэкономразвития, участвует в решении стратегических задач федерального масштаба.