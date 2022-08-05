Министр РФ устроил тест команде Куйвашева по борьбе с санкциями

Максим Решетников подвел итог двухдневной поездки в Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловская область выдержала первые последствия санкций и имеет все возможности извлечь выгоду из новых экономических условий. Такой итог своего двухдневного визита в Екатеринбург озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает корреспондент URA.RU.

Федеральный министр работает на Урале с 4 августа. Вечером того же дня он встретился с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить экономическую ситуацию в регионе. А уже утром 5 августа собрал глав регионов УрФО и полпреда Владимира Якушева на большое совещание о последствиях санкций.

Сразу после этого Решетников решил лично осмотреть свердловские предприятия разных отраслей: УОМЗ, ООО «Реиннольц», УЗГА. Пообщавшись на каждой площадке с топ-менеджментом и осмотрев цеха, министр в присутствии Куйвашева и Якушева вынес вердикт: «Возможностей больше, чем проблем».

«В общем и целом везде [на всех предприятиях], скорее, говорят об ограничениях, связанных с производственными площадями, где-то с кадрами, с кооперацией. Никто не сказал, что есть вещи, которые мешают развитию. И это самое главное. Потому что все остальные вопросы мы сможем преодолеть. <…> Для Свердловской области очень важно, что это время перемен создает массу возможностей, которые область, учитывая промышленный, интеллектуальный потенциал, а главное предпринимательскую жилку, имеет шансы использовать», — заявил Решетников.

Министр подчеркнул, что сейчас правительство РФ обновляет прогноз социально-экономического развития, и поездка в Екатеринбург была важна для него еще и для объективной оценки ситуации. «Очень важно соотносить кабинетные выкладки с реальной работой предприятий и реальным настроем на местах», — пояснил глава Минэка.