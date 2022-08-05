Полицейский из РФ пожаловался на кражу авто казахскими силовиками. Видео

05 августа 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Сотрудник МВД РФ приезжал в Казахстан, но не смог вернуть автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник МВД РФ Сергей Маренин сообщил, что силовики Казахстана украли у него автомобиль KIA Sportage. Об этом он рассказал URA.RU. По его словам, собственником машины является его супруга, которая также работает в МВД России. «В 2019 году наша семья приобрела новый автомобильKIA Sportage у официального дилера. Данная автомашина была поставлен на регистрационный учет на имя моей супруги. Собственником автомобиля является моя супруга. 26.10.2021 указанный автомобиль был угнан со стоянки возле нашего дома в Свердловской области (Тугулым, прим. URA.RU)», — заявил Маренин в обращении, которое отправил URA.RU. По его версии, в декабре 2021 года этот автомобиль нашли в Шымкенте, из-за чего в России было возбуждено уголовное дело. Транспортное средство объявили международный розыск. Сотрудники департамента полиции Шымкента в апреле 2022 года незаконно отдали этот автомобиль на хранение гражданке Казахстана, затем следователя Шымкента перевели в другой отдел, заявил Маренин. Из материалов уголовного дела в Шымкенте убрали документы о том, что законным собственником авто является сотрудница МВД РФ и информацию о международном розыске, высказался Маренин. По его словам, сотрудники департамента полиции Шымкента игнорируют международное поручение МВД РФ о возращении машины. Также он рассказал, что они с супругой приезжали в Шымкент. В департаменте полиции отказались отдавать им машину, несмотря на то, что признали его жену собственником автомобиля. Маренин заявил, что в Шымкенте выбросили международное поручение из МВД РФ о возращении автомобиля. «Первый зам. начальника департамента полиции и следователь первоначально сообщили нам заведомо ложную информацию о том, что мы не являемся собственниками данного автомобиля, что вин номера не принадлежат нашей автомашине. И, что они автомобиль не отдадут. Далее, они прямо дословно признались нам, что моя супруга является единственным законным собственником автомобиля и им „плевать“ на международное поручение», — отметил Маренин. URA.RU направило запрос в МВД Казахстана. На момент публикации материала ответа не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник МВД РФ Сергей Маренин сообщил, что силовики Казахстана украли у него автомобиль KIA Sportage. Об этом он рассказал URA.RU. По его словам, собственником машины является его супруга, которая также работает в МВД России. «В 2019 году наша семья приобрела новый автомобильKIA Sportage у официального дилера. Данная автомашина была поставлен на регистрационный учет на имя моей супруги. Собственником автомобиля является моя супруга. 26.10.2021 указанный автомобиль был угнан со стоянки возле нашего дома в Свердловской области (Тугулым, прим. URA.RU)», — заявил Маренин в обращении, которое отправил URA.RU. По его версии, в декабре 2021 года этот автомобиль нашли в Шымкенте, из-за чего в России было возбуждено уголовное дело. Транспортное средство объявили международный розыск. Сотрудники департамента полиции Шымкента в апреле 2022 года незаконно отдали этот автомобиль на хранение гражданке Казахстана, затем следователя Шымкента перевели в другой отдел, заявил Маренин. Из материалов уголовного дела в Шымкенте убрали документы о том, что законным собственником авто является сотрудница МВД РФ и информацию о международном розыске, высказался Маренин. По его словам, сотрудники департамента полиции Шымкента игнорируют международное поручение МВД РФ о возращении машины. Также он рассказал, что они с супругой приезжали в Шымкент. В департаменте полиции отказались отдавать им машину, несмотря на то, что признали его жену собственником автомобиля. Маренин заявил, что в Шымкенте выбросили международное поручение из МВД РФ о возращении автомобиля. «Первый зам. начальника департамента полиции и следователь первоначально сообщили нам заведомо ложную информацию о том, что мы не являемся собственниками данного автомобиля, что вин номера не принадлежат нашей автомашине. И, что они автомобиль не отдадут. Далее, они прямо дословно признались нам, что моя супруга является единственным законным собственником автомобиля и им „плевать“ на международное поручение», — отметил Маренин. URA.RU направило запрос в МВД Казахстана. На момент публикации материала ответа не поступило.