Депутат Миронов призвал ввести продуктовые карты для россиян

05 августа 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов предложил использовать практику продуктовых карт на территории всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал ввести продуктовые карты для россиян. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В настоящее время среди субъектов РФ реализуют предложение СРЗП по передаче адресной продовольственной помощи через выплаты на банковские карты. В частности, такая программа распространена в Калининградской области, где накапливаются по 2 копейки в месяц», — пишет он. Он предлагает расширить данную идею в масштабе все страны и увеличить выплаты до одного МРОТ. Ранее депутат вместе со своей партией выступал с инициативой о введении продуктовых карт в России. Его идею не поддержали. Но в итоге в некоторых регионах РФ инициативу было решено реализовать в другом формате. Также Сергей Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию до 50 лет. Данную инициативу он предлагает ввести в отношении близких родственников инвалидов первой группы.

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов призвал ввести продуктовые карты для россиян. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В настоящее время среди субъектов РФ реализуют предложение СРЗП по передаче адресной продовольственной помощи через выплаты на банковские карты. В частности, такая программа распространена в Калининградской области, где накапливаются по 2 копейки в месяц», — пишет он. Он предлагает расширить данную идею в масштабе все страны и увеличить выплаты до одного МРОТ. Ранее депутат вместе со своей партией выступал с инициативой о введении продуктовых карт в России. Его идею не поддержали. Но в итоге в некоторых регионах РФ инициативу было решено реализовать в другом формате. Также Сергей Миронов предложил снизить возраст выхода на пенсию до 50 лет. Данную инициативу он предлагает ввести в отношении близких родственников инвалидов первой группы.