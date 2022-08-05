Свердловский омбудсмен вместе с ансамблем приехала в Донбасс. Фото

05 августа 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова совместно с военным ансамблем посетила подразделения «Отважных» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа посетила 15 подразделений «Отважных» (спецназ, российская группировка с тактическим знаком «O») в Донбассе с целью поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию территории Украины. Об этом Мерзлякова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа мы проехали немало дорог, где сражаются наши ребята. Практически везде удалось пообщаться с нашими мальчиками», — рассказала Мерзлякова. По ее словам, ансамбль выступил в 30-ти местах. Вместе со свердловским омбудсменом в поездку отправился композитор Александр Шульгин. Мерзлякова отметила самочувствие военнослужащих: «Ребятам служится спокойно, когда все спокойно дома. Именно поэтому мы взяли на себя их вопросы и помогали их разрешить». Ранее URA.RU сообщало, что в середине июня Мерзлякова уже ездила на Донбасс. Во время поездки свердловский омбудсмен выяснила любимое лакомство военнослужащих. Фото: личная страницы Татьяны Мерзялковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страницы Татьяны Мерзялковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страницы Татьяны Мерзялковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страницы Татьяны Мерзялковой в соцсети «ВКонтакте» Фото: личная страницы Татьяны Мерзялковой в соцсети «ВКонтакте»

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова совместно с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа посетила 15 подразделений «Отважных» (спецназ, российская группировка с тактическим знаком «O») в Донбассе с целью поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию территории Украины. Об этом Мерзлякова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с ансамблем песни и пляски Центрального военного округа мы проехали немало дорог, где сражаются наши ребята. Практически везде удалось пообщаться с нашими мальчиками», — рассказала Мерзлякова. По ее словам, ансамбль выступил в 30-ти местах. Вместе со свердловским омбудсменом в поездку отправился композитор Александр Шульгин. Мерзлякова отметила самочувствие военнослужащих: «Ребятам служится спокойно, когда все спокойно дома. Именно поэтому мы взяли на себя их вопросы и помогали их разрешить». Ранее URA.RU сообщало, что в середине июня Мерзлякова уже ездила на Донбасс. Во время поездки свердловский омбудсмен выяснила любимое лакомство военнослужащих.