Свердловский омбудсмен назвала любимое лакомство солдат в ДНР

Татьяна Мерзлякова обещала солдатам сгущенку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова после поездки в подразделения «Отважных» на Украине обещала российским и солдатам-участникам в спецоперации сгущенку. По ее словам, любимое лакомство солдат очень быстро кончается. Об этом уполномоченная по правам человека в регионе рассказала в личном разговоре корреспонденту URA.RU.

«Вернулась из поездки на освобожденные территории. Солдат кормят хорошо. Особое место в рационе занимает сгущенка. Сейчас это самое любимое лакомство солдат. Сгущенки много не бывает. Надо будет восполнить запасы», — сказала Мерзлякова.

По словам уполномоченной, она уже оповестила коллег о том, что необходимо собрать очередную гуманитарную помощь. «После того, как я приехала, то сразу написала коллегам о том, что нужна гумпомощь. И самое главное, побольше сгущенки. Коллеги моментально откликнулись на мое сообщение и предложили помочь собрать все необходимое для наших солдат», — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова посетила четыре подразделения «Отважных» (спецназ, российская группировка с тактическим знаком «O»). Она проверила, в каких условиях служат свердловчане. До этого в ЛНР ездил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он подписал с главой Луганска соглашение о городах-побратимах. А певица Юлия Чичерина, находясь в Донбассе, оценила боеспособность армии РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

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