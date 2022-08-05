05 августа 2022

Полиция и ОМОН устроили облаву в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские проводят профилактический рейд в центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции совместно с общественниками и ОМОНом проводят плановую проверку на центральных улицах Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Центральные улицы города проверяются на наличие несовершеннолетних находящихся в позднее время суток, проверяются документы у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с сотрудниками полиции на месте работает ОМОН», — рассказал Чукреев. Также общественник отметил, что полиция проверяет точки нелегального бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проверили рейд на улице Вайнера, силовики изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Также агентство рассказывало, что проверка проходила в Историческом сквере, в ходе которой полицейские выявляли торговцев нелегалов.

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Сотрудники полиции совместно с общественниками и ОМОНом проводят плановую проверку на центральных улицах Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Центральные улицы города проверяются на наличие несовершеннолетних находящихся в позднее время суток, проверяются документы у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с сотрудниками полиции на месте работает ОМОН», — рассказал Чукреев. Также общественник отметил, что полиция проверяет точки нелегального бизнеса. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проверили рейд на улице Вайнера, силовики изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Также агентство рассказывало, что проверка проходила в Историческом сквере, в ходе которой полицейские выявляли торговцев нелегалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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