Полицейские проводят профилактический рейд в центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции совместно с общественниками и ОМОНом проводят плановую проверку на центральных улицах Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Центральные улицы города проверяются на наличие несовершеннолетних находящихся в позднее время суток, проверяются документы у лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с сотрудниками полиции на месте работает ОМОН», — рассказал Чукреев. Также общественник отметил, что полиция проверяет точки нелегального бизнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проверили рейд на улице Вайнера, силовики изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Также агентство рассказывало, что проверка проходила в Историческом сквере, в ходе которой полицейские выявляли торговцев нелегалов.

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев

Фото: Дмитрий Чукреев