Полицейские провели рейд на пешеходной улице Екатеринбурга. Фото

31 июля 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Полицейские провели облаву на улице Вайнера в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургские полицейские провели рейд на пешеходной улице Вайнера, в ходе которого изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской полиции. «В ходе рейда были проверены клубы, бары, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров и услуг. Таким образом с улицы Вайнера были изъяты передвижной киоск с переводными тату, аттракцион „турник“, боксерская груша „силомер“ и другие», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, полицейские проверили проспект Ленина, улицу Малышева и 8 марта. В нескольких барах силовики обнаружили алкоголь без акцизных марок, полицейские конфисковали продукцию и отправили ее на экспертизу. В ходе проверки полицейские составили 40 административных протоколов. Ранее URA.RU сообщало, что десяток силовиков устроил облаву в Историческом сквере в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что после полицейского рейда с арестом имущества на Плотинке, на центральную набережную города вернулись продавцы. Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Екатеринбургские полицейские провели рейд на пешеходной улице Вайнера, в ходе которого изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской полиции. «В ходе рейда были проверены клубы, бары, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров и услуг. Таким образом с улицы Вайнера были изъяты передвижной киоск с переводными тату, аттракцион „турник“, боксерская груша „силомер“ и другие», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, полицейские проверили проспект Ленина, улицу Малышева и 8 марта. В нескольких барах силовики обнаружили алкоголь без акцизных марок, полицейские конфисковали продукцию и отправили ее на экспертизу. В ходе проверки полицейские составили 40 административных протоколов. Ранее URA.RU сообщало, что десяток силовиков устроил облаву в Историческом сквере в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что после полицейского рейда с арестом имущества на Плотинке, на центральную набережную города вернулись продавцы.