30 июля 2022
29 июля 2022

Полицейские провели рейд на пешеходной улице Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Полицейские провели облаву на улице Вайнера в Екатеринбурге Фото:

Екатеринбургские полицейские провели рейд на пешеходной улице Вайнера, в ходе которого изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской полиции.

«В ходе рейда были проверены клубы, бары, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров и услуг. Таким образом с улицы Вайнера были изъяты передвижной киоск с переводными тату, аттракцион „турник“, боксерская груша „силомер“ и другие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, полицейские проверили проспект Ленина, улицу Малышева и 8 марта. В нескольких барах силовики обнаружили алкоголь без акцизных марок, полицейские конфисковали продукцию и отправили ее на экспертизу. В ходе проверки полицейские составили 40 административных протоколов.

Ранее URA.RU сообщало, что десяток силовиков устроил облаву в Историческом сквере в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что после полицейского рейда с арестом имущества на Плотинке, на центральную набережную города вернулись продавцы.

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Екатеринбургские полицейские провели рейд на пешеходной улице Вайнера, в ходе которого изъяли несанкционированные аттракционы и проверили клубы и бары. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской полиции. «В ходе рейда были проверены клубы, бары, выявлены несанкционированные пункты реализации различного рода товаров и услуг. Таким образом с улицы Вайнера были изъяты передвижной киоск с переводными тату, аттракцион „турник“, боксерская груша „силомер“ и другие», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, полицейские проверили проспект Ленина, улицу Малышева и 8 марта. В нескольких барах силовики обнаружили алкоголь без акцизных марок, полицейские конфисковали продукцию и отправили ее на экспертизу. В ходе проверки полицейские составили 40 административных протоколов. Ранее URA.RU сообщало, что десяток силовиков устроил облаву в Историческом сквере в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что после полицейского рейда с арестом имущества на Плотинке, на центральную набережную города вернулись продавцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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