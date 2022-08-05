В США обвинили РФ и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия

06 августа 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

В Пентагоне призвали ядерные державы присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков ядерной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пентагоне призвали Россию и Китай принять меры по сокращению рисков ядерной войны. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кол. «США уверены и подтверждают, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. Мы призываем все ядерные державы [в том числе Россию и Китай] присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков», — сказал Колин Кол в ходе выступления в ООН, транслируемом на YouTube. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну. По его словам, в ней не будет победителя. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. В МИД РФ отметили, что Штаты балансируют на грани прямого ядерного конфликта с РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.

В Пентагоне призвали Россию и Китай принять меры по сокращению рисков ядерной войны. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кол. «США уверены и подтверждают, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. Мы призываем все ядерные державы [в том числе Россию и Китай] присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков», — сказал Колин Кол в ходе выступления в ООН, транслируемом на YouTube. Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем ядерным державам и призвал никогда не развязывать ядерную войну. По его словам, в ней не будет победителя. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. В МИД РФ отметили, что Штаты балансируют на грани прямого ядерного конфликта с РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон применят ядерное оружие только в чрезвычайных условиях — с целью защиты жизненных интересов страны.