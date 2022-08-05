Задержанный в ХМАО поезд до ЯНАО поехал после работы Росгвардии

06 августа 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Поезд до Нового Уренгоя, после задержки на станции Салым, продолжил движение Фото: Сергей Русанов © URA.RU Задержанный на станции Салым в ХМАО поезд Оренбург — Новый Уренгой продолжил движение по маршруту следования после работы Росгвардии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир поезда Сергей Перов. «Всех садят по вагонам, кто-то уже с вещами уходит, видимо за ними приехали. Вроде ничего не нашли», — рассказал корреспонденту агентства Перов. Он также сообщил, что в 1:36 поезд продолжил следование по маршруту. На станции с составом поезда работали саперы и сотрудники Росгвардии. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что на станции Салым в ХМАО задержан поезд, следующий из Оренбурга в Новый Уренгой. Вместо двух минут, поезд простоял на станции пять часов.

Задержанный на станции Салым в ХМАО поезд Оренбург — Новый Уренгой продолжил движение по маршруту следования после работы Росгвардии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир поезда Сергей Перов. «Всех садят по вагонам, кто-то уже с вещами уходит, видимо за ними приехали. Вроде ничего не нашли», — рассказал корреспонденту агентства Перов. Он также сообщил, что в 1:36 поезд продолжил следование по маршруту. На станции с составом поезда работали саперы и сотрудники Росгвардии. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что на станции Салым в ХМАО задержан поезд, следующий из Оренбурга в Новый Уренгой. Вместо двух минут, поезд простоял на станции пять часов.