05 августа 2022

Задержанный в ХМАО поезд до ЯНАО поехал после работы Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, своих не бросаем, железная дорога, поезд, проводник поезда
Поезд до Нового Уренгоя, после задержки на станции Салым, продолжил движение Фото:

Задержанный на станции Салым в ХМАО поезд Оренбург — Новый Уренгой продолжил движение по маршруту следования после работы Росгвардии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир поезда Сергей Перов.

«Всех садят по вагонам, кто-то уже с вещами уходит, видимо за ними приехали. Вроде ничего не нашли», — рассказал корреспонденту агентства Перов. Он также сообщил, что в 1:36 поезд продолжил следование по маршруту. На станции с составом поезда работали саперы и сотрудники Росгвардии.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что на станции Салым в ХМАО задержан поезд, следующий из Оренбурга в Новый Уренгой. Вместо двух минут, поезд простоял на станции пять часов.

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Задержанный на станции Салым в ХМАО поезд Оренбург — Новый Уренгой продолжил движение по маршруту следования после работы Росгвардии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пассажир поезда Сергей Перов. «Всех садят по вагонам, кто-то уже с вещами уходит, видимо за ними приехали. Вроде ничего не нашли», — рассказал корреспонденту агентства Перов. Он также сообщил, что в 1:36 поезд продолжил следование по маршруту. На станции с составом поезда работали саперы и сотрудники Росгвардии. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление Росгвардии по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что на станции Салым в ХМАО задержан поезд, следующий из Оренбурга в Новый Уренгой. Вместо двух минут, поезд простоял на станции пять часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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