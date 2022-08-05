На станции в ХМАО задержали поезд до Нового Уренгоя

06 августа 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Поезд Оренбург — Новый Уренгой задержан на станции Салым Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО на станции Салым задержан поезд Оренбург-Новый Уренгой. Об этом сообщают пассажиры поезда в социальных сетях. «В районе 9 часов вечера поезд остановили и попросили всех выйти из вагонов. Потом полиция прошла и выгнала всех с перронов на отдаленную полосу вдоль заборов. Люди выстроились, стояли, не понятно чего ждали. Комментариев нам никто не дал, и не дают до сих пор. Поезд стоит, пригнали несколько автобусов, чтобы люди с детьми могли согреться. Людей обеспечили питанием. А так стоим, ждем. К поезду никого не подпускают, стоим уже 4 час», — прокомментировал ситуацию корреспонденту URA.RU пассажир поезда Сергей Перов. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в поезде Новый Уренгой — Оренбург подожгли пассажирский вагон. ЧП произошло в июне на станции Ханымей. К поезду Оренбург-Новый Уренгой пригнали автобусы Фото: читатель URA.RU

В ХМАО на станции Салым задержан поезд Оренбург-Новый Уренгой. Об этом сообщают пассажиры поезда в социальных сетях. «В районе 9 часов вечера поезд остановили и попросили всех выйти из вагонов. Потом полиция прошла и выгнала всех с перронов на отдаленную полосу вдоль заборов. Люди выстроились, стояли, не понятно чего ждали. Комментариев нам никто не дал, и не дают до сих пор. Поезд стоит, пригнали несколько автобусов, чтобы люди с детьми могли согреться. Людей обеспечили питанием. А так стоим, ждем. К поезду никого не подпускают, стоим уже 4 час», — прокомментировал ситуацию корреспонденту URA.RU пассажир поезда Сергей Перов. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что в поезде Новый Уренгой — Оренбург подожгли пассажирский вагон. ЧП произошло в июне на станции Ханымей.