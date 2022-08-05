Россия опровергла в ООН обвинения в боеготовности ядерного оружия

06 августа 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Ядерные силы РФ переведены в состояние повышенной бдительности, а не боеготовности, заявил Андрей Белоусов Фото: Антон Белицкий © URA.RU Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. «Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов. Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи. Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес. «Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — резюмировал замруководителя российской делегации. Ранее сообщалось, что Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. В российской делегации при ООН отметили, что ядерная доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Замминистра обороны США Колин Кол обвинил Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. «Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов. Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи. Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес. «Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — резюмировал замруководителя российской делегации. Ранее сообщалось, что Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. В российской делегации при ООН отметили, что ядерная доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Замминистра обороны США Колин Кол обвинил Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия.