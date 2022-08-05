05 августа 2022

Россия опровергла в ООН обвинения в боеготовности ядерного оружия

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Военная техника на ВДНХ. Москва, военная техника, тополь-м
Ядерные силы РФ переведены в состояние повышенной бдительности, а не боеготовности, заявил Андрей Белоусов Фото:

Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов. Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи.

Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес. «Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — резюмировал замруководителя российской делегации.

Ранее сообщалось, что Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. В российской делегации при ООН отметили, что ядерная доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Замминистра обороны США Колин Кол обвинил Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия.

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Ядерное силы России находятся не в режиме боевой готовности, а в режиме повышенной бдительности. Об этом заявил заместитель руководителя российской делегации Андрей Белоусов на заседании 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. «Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности не соответствуют действительности. Президент России [Владимир Путин] приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — заявил Андрей Белоусов. Он уточнил, что повышение бдительности, которое подразумевается особым режимом, и состояние повышенной боеготовности абсолютно разные вещи. Белоусов также отметил, что Россия неоднократно указывала на несостоятельность и беспочвенность обвинений в угрозе применением ядерного оружия в свой адрес. «Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — резюмировал замруководителя российской делегации. Ранее сообщалось, что Россия решительно отвергла обвинения в угрозах ядерным оружием. В российской делегации при ООН отметили, что ядерная доктрина РФ не допускает использование ядерного оружия на Украине. Замминистра обороны США Колин Кол обвинил Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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