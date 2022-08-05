Экономист Кузнецов предрек валютные войны России, США, ЕС и Китая

06 августа 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

РФ, США, страны Азии и Латинской Америки могут начать валютные войны для поддержки своих экономик, считает Николай Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В скором времени США, Евросоюз, Китай, страны Латинской Америки и Россия могут вступить в валютные войны, то есть целенаправленное и управляемое снижение курса своей национальной валюты. Такое мнение выразил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Следующий президент США после Джо Байдена вероятно предпримет конкретные шаги по ослаблению доллара, заявил Николай Кузнецов агентству «Прайм». По его словам, этот шаг потребует симметричного ответа стран Латинской Америки, которые регулярно поддерживают курс национальных валют по отношению к доллару. Статья по теме Власти готовятся к ослаблению курса рубля Россия тоже может принять участие в валютных войнах, так как в стране стало часто звучат мнение о том, что текущий курс рубля не выгоден для отечественной экономики, утверждает собеседник агентства. «И естественно, что действия России, крупнейшего игрока в регионе, обязательно окажут влияние на соседние страны», — считает специалист. Также, по мнению эксперта, в стороне не останутся гонконгский доллар и арабский дирхам, которые прочно связаны с американским долларом. Он добавил, что следом шаги предпримет Китай в отношении юаня, а к нему могут присоединиться Япония и Южная Корея. Евросоюз же может вести валютную войну в обратном направлении, укрепляя евро относительно доллара, предположил Кузнецов. Экономист обуславливает свой тезис тем, что ЕС вынужден поддерживать внутренних производителей, страдающих от повышения цен на энергоносители. Ранее аналитик Михаил Зельцер предрек просадку рубля на валютных торгах. Журнал Forbes писал, что ЦБ РФ начал готовить план защиты от западных санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В скором времени США, Евросоюз, Китай, страны Латинской Америки и Россия могут вступить в валютные войны, то есть целенаправленное и управляемое снижение курса своей национальной валюты. Такое мнение выразил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Следующий президент США после Джо Байдена вероятно предпримет конкретные шаги по ослаблению доллара, заявил Николай Кузнецов агентству «Прайм». По его словам, этот шаг потребует симметричного ответа стран Латинской Америки, которые регулярно поддерживают курс национальных валют по отношению к доллару. Россия тоже может принять участие в валютных войнах, так как в стране стало часто звучат мнение о том, что текущий курс рубля не выгоден для отечественной экономики, утверждает собеседник агентства. «И естественно, что действия России, крупнейшего игрока в регионе, обязательно окажут влияние на соседние страны», — считает специалист. Также, по мнению эксперта, в стороне не останутся гонконгский доллар и арабский дирхам, которые прочно связаны с американским долларом. Он добавил, что следом шаги предпримет Китай в отношении юаня, а к нему могут присоединиться Япония и Южная Корея. Евросоюз же может вести валютную войну в обратном направлении, укрепляя евро относительно доллара, предположил Кузнецов. Экономист обуславливает свой тезис тем, что ЕС вынужден поддерживать внутренних производителей, страдающих от повышения цен на энергоносители. Ранее аналитик Михаил Зельцер предрек просадку рубля на валютных торгах. Журнал Forbes писал, что ЦБ РФ начал готовить план защиты от западных санкций.