Аналитик Зельцер предупредил россиян о просадке рубля

03 августа 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Россиян предупредили о просадке рубля в августе до 65-67 за доллар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Российский рубль на валютных торгах теряет точки поддержки из-за обесценивания финансовой системы на фоне санкций. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, в августе рубль упадет до 65-67 за доллар. Экономист отметил, что по большей части обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Так, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся. «Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем», — сказал специалист, его слова передает агентство «Прайм». По словам Зельцера, на этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе доллар может стоить 65-67 рублей. Он посоветовал сохранять сбережения в китайском юане и гонконгском долларе. По его мнению, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи. Ранее сообщалось, что Центробанк готовится к отмене биржевых торгов долларом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае, если в список санкций включат Национальный клиринговый центр и Мосбиржу. Там отметили, что санкции постоянно меняются, поэтому разрабатываются разные сценарии совместно с участниками рынка. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. ЦБ уже ограничил выдачу наличной валюты в РФ и в шесть раз поднял лимит на переводы за границу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский рубль на валютных торгах теряет точки поддержки из-за обесценивания финансовой системы на фоне санкций. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, в августе рубль упадет до 65-67 за доллар. Экономист отметил, что по большей части обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Так, цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны Запада никуда не делся. «Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем», — сказал специалист, его слова передает агентство «Прайм». По словам Зельцера, на этом фоне велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе доллар может стоить 65-67 рублей. Он посоветовал сохранять сбережения в китайском юане и гонконгском долларе. По его мнению, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи. Ранее сообщалось, что Центробанк готовится к отмене биржевых торгов долларом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники. Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае, если в список санкций включат Национальный клиринговый центр и Мосбиржу. Там отметили, что санкции постоянно меняются, поэтому разрабатываются разные сценарии совместно с участниками рынка. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. ЦБ уже ограничил выдачу наличной валюты в РФ и в шесть раз поднял лимит на переводы за границу.