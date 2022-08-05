05 августа 2022

Китай решил сплотиться с другими странами для борьбы с США

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
США грубо нарушают свои обязательства перед другими странами, заявили в МИД Китая Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Мировому сообществу необходимо объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединенных Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая перед журналистами в Пномпене.

«Если мы не будем обращать внимание на вмешательство [США] в нашу внутреннюю политику, этот мир вернется к законам джунглей, а Вашингтон станет еще более беспринципно использовать силу для подавления других стран. Мы не можем позволить, чтобы Соединенные Штаты вновь предпринимали подобные шаги. Все страны мира должны сплотиться и не допустить этого», — приводятся слова министра на сайте китайского ведомства.

Глава МИД отметил, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежительное отношение американских властей к суверенитету других стран. «Соединенные Штаты грубо нарушают свои обязательства, серьезно подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе», — объяснил он.

По словам Ван И, учения, которые Китай проводит вблизи Тайваня «учитывают как национальное законодательство, так и международные правовые нормы». «Мы будем твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, ни в коем случае не допустим, чтобы США манипулировали Тайбэем для сдерживания КНР», — резюмировал министр.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа. По ее словам, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова, передает «Дни.ру». В ответ на это Пекин включил в санкционный список как самого политика, так и ее родственников. Помимо этого, власти Китая приняли решение разорвать отношения с США в сфере правосудия, борьбы с международной преступностью и незаконной миграцией, поскольку КНР не признает независимость острова.

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Мировому сообществу необходимо объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению Соединенных Штатов и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая перед журналистами в Пномпене. «Если мы не будем обращать внимание на вмешательство [США] в нашу внутреннюю политику, этот мир вернется к законам джунглей, а Вашингтон станет еще более беспринципно использовать силу для подавления других стран. Мы не можем позволить, чтобы Соединенные Штаты вновь предпринимали подобные шаги. Все страны мира должны сплотиться и не допустить этого», — приводятся слова министра на сайте китайского ведомства. Глава МИД отметил, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежительное отношение американских властей к суверенитету других стран. «Соединенные Штаты грубо нарушают свои обязательства, серьезно подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе», — объяснил он. По словам Ван И, учения, которые Китай проводит вблизи Тайваня «учитывают как национальное законодательство, так и международные правовые нормы». «Мы будем твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, ни в коем случае не допустим, чтобы США манипулировали Тайбэем для сдерживания КНР», — резюмировал министр. Пелоси посетила Тайвань 2 августа. По ее словам, целью поездки была демонстрация поддержки властям острова, передает «Дни.ру». В ответ на это Пекин включил в санкционный список как самого политика, так и ее родственников. Помимо этого, власти Китая приняли решение разорвать отношения с США в сфере правосудия, борьбы с международной преступностью и незаконной миграцией, поскольку КНР не признает независимость острова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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