Херсон вышел из-под юрисдикции Украины

06 августа 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Решения Киева не могут распространяться на освобожденные территории, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсонская область фактически не находится в юрисдикции украинских властей, в связи с чем принимаемые ими решения не могут распространяться на регион. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, комментируя назначение Киевом собственного главы областной госадминистрации региона. «Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине. Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его словам, назначенный киевскими властями глава областной госадминистрации «никогда не приедет в Херсонскую область». «Он — виртуальный губернатор. Это пустышка», — объяснил Стремоусов. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены Вооруженными силами России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявили, что регион намерен вступить в состав РФ в любом случае. Замглавы администрации также советовал Киеву навсегда забыть про регион, передает RT.

Херсонская область фактически не находится в юрисдикции украинских властей, в связи с чем принимаемые ими решения не могут распространяться на регион. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, комментируя назначение Киевом собственного главы областной госадминистрации региона. «Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути. Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции нацисткой верхушки, захватившей власть в Украине. Мы вообще не воспринимаем любые заявления киевского режима всерьез, так как они перешли грани этики и морали, начав обстреливать мирную Херсонскую область и радоваться разрушениям и жертвам среди мирных граждан», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». По его словам, назначенный киевскими властями глава областной госадминистрации «никогда не приедет в Херсонскую область». «Он — виртуальный губернатор. Это пустышка», — объяснил Стремоусов. Херсонская и приазовская часть Запорожской областей были освобождены Вооруженными силами России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявили, что регион намерен вступить в состав РФ в любом случае. Замглавы администрации также советовал Киеву навсегда забыть про регион, передает RT.