Душивший газелиста екатеринбуржец был расстроен смертью ребенка. «Возвращались с УЗИ»

06 августа 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Дорожный конфликт на Блюхера вылился в жестокую потасовку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, душивший водителя «Газели» после дорожного конфликта на Блюхера в Екатеринбурге, вместе с беременной женой возвращался с УЗИ. В больнице супруги узнали, что их 12-недельный плод погиб в животе. Екатеринбуржец был расстроен этим, поэтому так жестко «решил поговорить» с оппонентом, поделилась его жена Эльвира. «Мы с супругом возвращались [на автомобиле Hyundai] с УЗИ, у меня срок беременности 12 недель. Мы только узнали, что ребенок погиб, и нужно срочно ехать на операцию в 7-ю больницу. На улице Гагарина „Газель“ нас подрезала, муж резко свернул в соседний ряд. На следующем перекрестке Блюхера — Мира водитель „Газели“ опять нас подрезал, муж резко остановился, а я ударилась головой о панель автомобиля», — рассказала Эльвира порталу E1.RU. По ее словам, муж был расстроен тем, что ей предстоит сложная операция, после которой она больше не сможет иметь детей. А водитель «Газели» несколько раз спровоцировал их на дороге. В итоге супруг Эльвиры вышел из автомобиля и попытался объяснить газелисту правила дорожного движения. Тот же набросился на него с кулаками и несколько раз ударил, разбив голову, глаз и ухо. Чтобы успокоить оппонента, водитель Hyundai и начал его душить. «То, что попало на видео, это только самый конец конфликта. После этого всего у меня открылось кровотечение, муж был весь в крови, и мы быстро поехали домой. Никого мы не преследовали, как утверждает газелист. Конечно, мужу не стоило так резко реагировать и вести себя, но на него напали, и он только что узнал, что у нас не будет детей», — рассказывает Эльвира. 5 августа два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской. Водитель «Газели», которого хозяин иномарки душил прямо на дороге, рассказал, что поводом для конфликта послужила мысль оппонента, что его хотят подрезать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина, душивший водителя «Газели» после дорожного конфликта на Блюхера в Екатеринбурге, вместе с беременной женой возвращался с УЗИ. В больнице супруги узнали, что их 12-недельный плод погиб в животе. Екатеринбуржец был расстроен этим, поэтому так жестко «решил поговорить» с оппонентом, поделилась его жена Эльвира. «Мы с супругом возвращались [на автомобиле Hyundai] с УЗИ, у меня срок беременности 12 недель. Мы только узнали, что ребенок погиб, и нужно срочно ехать на операцию в 7-ю больницу. На улице Гагарина „Газель“ нас подрезала, муж резко свернул в соседний ряд. На следующем перекрестке Блюхера — Мира водитель „Газели“ опять нас подрезал, муж резко остановился, а я ударилась головой о панель автомобиля», — рассказала Эльвира порталу E1.RU. По ее словам, муж был расстроен тем, что ей предстоит сложная операция, после которой она больше не сможет иметь детей. А водитель «Газели» несколько раз спровоцировал их на дороге. В итоге супруг Эльвиры вышел из автомобиля и попытался объяснить газелисту правила дорожного движения. Тот же набросился на него с кулаками и несколько раз ударил, разбив голову, глаз и ухо. Чтобы успокоить оппонента, водитель Hyundai и начал его душить. «То, что попало на видео, это только самый конец конфликта. После этого всего у меня открылось кровотечение, муж был весь в крови, и мы быстро поехали домой. Никого мы не преследовали, как утверждает газелист. Конечно, мужу не стоило так резко реагировать и вести себя, но на него напали, и он только что узнал, что у нас не будет детей», — рассказывает Эльвира. 5 августа два водителя устроили жестокую драку прямо посреди дороги. Инцидент произошел на перекрестке улиц Блюхера и Комсомольской. Водитель «Газели», которого хозяин иномарки душил прямо на дороге, рассказал, что поводом для конфликта послужила мысль оппонента, что его хотят подрезать.