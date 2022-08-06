Турки восхитились отпором Путина и Эрдогана западным странам

Турция и Россия смогут прервать господство доллара в мировой экономике, считают комментаторы Фото: Официальный сайт Президента РФ

Турецкие пользователи положительно отреагировали на совместное решение лидеров России и Турции о постепенном переходе на оплату импорта газа в национальных валютах. Читатели турецкого издания Haber7 увидели в этом шаге вероятность прекращения эпохи однополярного мира.

«Покончите с господством доллара, пусть мировые экономики вздохнут с облегчением», — написал Рамо. Его поддержал читатель под ником Сердар: «Давайте не будем использовать доллары, друзья, это единственный способ уничтожить США».

Комментаторы выразили благодарность российскому лидеру. «Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», — заметил один из пользователей. «Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас… Русские честнее, чем США и ЕС», — добавил другой.

«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», — резюмировал один из комментаторов.

Ранее президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом об оплате российского газа в рублях по итогам встречи 5 августа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств говорили о развитии всего комплекса отношений России и Турции, передает RT.