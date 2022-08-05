Губернатор Куйвашев рассказал про идею аналога Нобелевского фонда. Фото

06 августа 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поддержал идею создать эндаумент-фонд в Сысерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил инициативу властей Сысерти по созданию эндаумент-фонда. Оттуда можно будет брать деньги на новые проекты для развития города. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Сегодня Сысерть отмечает 290 лет со дня основания города. К этой дате здесь придумали необычную инициативу — создать местный эндаумент-фонд. Такого в нашей области еще не было. Из этого фонда горожане будут получать деньги на новые классные проекты по развитию Сысерти», — написал губернатор. Он привел в пример Нобелевский фонд, из которого получают деньги лучшие ученые, и рассказал, что за 100 лет благодаря грамотному управлению размер фонда вырос в два раза. «К такому мы и будем стремиться», — написал Куйвашев. Недавно в Сысерти открылся креативный кластер «Лето на заводе», где проходят культурно-развлекательные мероприятия для горожан. Также из города запустили дополнительные маршруты в Екатеринбург. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил инициативу властей Сысерти по созданию эндаумент-фонда. Оттуда можно будет брать деньги на новые проекты для развития города. Об этом Куйвашев написал в своем telegram-канале. «Сегодня Сысерть отмечает 290 лет со дня основания города. К этой дате здесь придумали необычную инициативу — создать местный эндаумент-фонд. Такого в нашей области еще не было. Из этого фонда горожане будут получать деньги на новые классные проекты по развитию Сысерти», — написал губернатор. Он привел в пример Нобелевский фонд, из которого получают деньги лучшие ученые, и рассказал, что за 100 лет благодаря грамотному управлению размер фонда вырос в два раза. «К такому мы и будем стремиться», — написал Куйвашев. Недавно в Сысерти открылся креативный кластер «Лето на заводе», где проходят культурно-развлекательные мероприятия для горожан. Также из города запустили дополнительные маршруты в Екатеринбург.