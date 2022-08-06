Зампостпреда РФ указал на пустые слова Байдена о ядерном оружии

США не готовы к реальному диалогу с РФ, считает Андрей Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не получала от США конкретных предложений по возобновлению переговоров о замене Договора СНВ-3, предполагающего полное или частичное ядерное разоружение. Об этом заявил замглавы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов, комментируя соответствующее высказывание президента США Джо Байдена.

«Декларация готовности — это не есть сама готовность. Потому что реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами, которые мы могли бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент таких сигналов, кроме этих декларативных заявлений, в том числе на самом высоком уровне, мы не получаем», — передает слова Белоусова ТАСС.

Замглавы представителя РФ не уверен в серьезности высказываний американского лидера Джо Байдена. «Понятно, что время выбрано специально. Заявление президента США было сделано перед конференцией намеренно, чтобы показать, что Соединенные Штаты остаются кооперабельным государством и готовы вести диалог, в том числе с нами», — отметил он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на предложение США вернуться к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). По его мнению, США должны умолять Россию провести переговоры по данному вопросу.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о его продлении еще на пять лет.