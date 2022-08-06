Эрдоган и Путин хотят запустить карты «Мир» в Турции

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Россияне смогут расплатиться картами «Мир» в Турции Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным запуск карт «Мир» в Турции. Об этом они поговорили во время встречи в Сочи, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наши коммерческие компании и наши граждане должны иметь возможность расплачиваться [в национальных валютах] во время своих туристических поездок и в процессе товарооборота. Поэтому президенты обсудили финансово-банковский блок, по которому достигнуты крупные договоренности», — цитирует Новака Post Online Media.

Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи. Лидеры стран также договорились о частичной оплате газа рублями, передает деловое издание «Взгляд». СМИ сообщали, что Эрдоган хочет урегулировать конфликт РФ и Украины с помощью встречи Зеленского и Путина в Турции.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным запуск карт «Мир» в Турции. Об этом они поговорили во время встречи в Сочи, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Наши коммерческие компании и наши граждане должны иметь возможность расплачиваться [в национальных валютах] во время своих туристических поездок и в процессе товарооборота. Поэтому президенты обсудили финансово-банковский блок, по которому достигнуты крупные договоренности», — цитирует Новака Post Online Media. Эрдоган и Путин провели 5 августа переговоры в Сочи. Лидеры стран также договорились о частичной оплате газа рублями, передает деловое издание «Взгляд». СМИ сообщали, что Эрдоган хочет урегулировать конфликт РФ и Украины с помощью встречи Зеленского и Путина в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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