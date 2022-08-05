Молодежь из ДНР потратит выделенные ХМАО деньги на спорт и учебу

06 августа 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки получили гранты на форуме «Утро» (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске (ХМАО) три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале форума. «По итогам защиты и оценкам экспертов целых три гранта от Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию своих проектов получат: Валентина Лыкова с проектом «Комьюнити-центр», Мария Снытко с инициативой создания студенческой спортивной площадки и Мария Дубовая и ее интеллектуальный клуб «Контакт», — сообщили представители медиацентра форума. Самую большую по объему поддержку получила Валентина Лыкова. Комьюнити-центр станет местом для неформального общения и внеучебной деятельности студентов. Ранее URA.RU сообщало, что для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске (ХМАО) три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале форума. «По итогам защиты и оценкам экспертов целых три гранта от Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию своих проектов получат: Валентина Лыкова с проектом «Комьюнити-центр», Мария Снытко с инициативой создания студенческой спортивной площадки и Мария Дубовая и ее интеллектуальный клуб «Контакт», — сообщили представители медиацентра форума. Самую большую по объему поддержку получила Валентина Лыкова. Комьюнити-центр станет местом для неформального общения и внеучебной деятельности студентов. Ранее URA.RU сообщало, что для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.