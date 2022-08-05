05 августа 2022

Молодежь из ДНР потратит выделенные ХМАО деньги на спорт и учебу

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Молодежный форум
Три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки получили гранты на форуме «Утро» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске (ХМАО) три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале форума.

«По итогам защиты и оценкам экспертов целых три гранта от Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию своих проектов получат: Валентина Лыкова с проектом «Комьюнити-центр», Мария Снытко с инициативой создания студенческой спортивной площадки и Мария Дубовая и ее интеллектуальный клуб «Контакт», — сообщили представители медиацентра форума. Самую большую по объему поддержку получила Валентина Лыкова. Комьюнити-центр станет местом для неформального общения и внеучебной деятельности студентов.

Ранее URA.RU сообщало, что для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс.

О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

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На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске (ХМАО) три молодежных проекта жителей подшефной Макеевки (ДНР) получили гранты от округа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале форума. «По итогам защиты и оценкам экспертов целых три гранта от Ханты-Мансийского автономного округа на реализацию своих проектов получат: Валентина Лыкова с проектом «Комьюнити-центр», Мария Снытко с инициативой создания студенческой спортивной площадки и Мария Дубовая и ее интеллектуальный клуб «Контакт», — сообщили представители медиацентра форума. Самую большую по объему поддержку получила Валентина Лыкова. Комьюнити-центр станет местом для неформального общения и внеучебной деятельности студентов. Ранее URA.RU сообщало, что для активистов из Макеевки (ДНР) в Ханты-Мансийском автономном округе проведут обучение. Также для восстановления подшефной территорий запустят грантовый конкурс. О спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирных жителей, поражение высокоточными средствами объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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