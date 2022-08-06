Шойгу похвалил Кадырова

Рамзан Кадыров рассказал, что в Минобороны отметили успехи чеченских бойцов Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Сочи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По его словам, они обсудили спецоперацию. Глава Чечни отметил, что Шойгу высоко оценил работу военных чеченских подразделений на Украине.

«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров также поблагодарил Шойгу за помощь в формировании новых батальонов в Чечне.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР. Ранее Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов. Машины создали на основе пожеланий военных.